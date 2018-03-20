"Çocuklar vitaminlerle de desteklenmeli"

İSTANBUL (AA) - Abdi İbrahim Medikal Direktörü Dr. Murat Yaycı, sağlıklı beslenme alışkanlığının çocukluk yaşlarında kazandırılması gerektiğini belirterek, vitamin ve mineral takviyelerinin çocukların büyümesinde ve gelişmesinde katkı sağladığını kaydetti.

Yaycı, yaptığı yazılı açıklamada, yaşam boyu sağlıklı kalabilmenin altın anahtarlarından birisinin yeterli ve dengeli beslenmekten geçtiğini kaydederek, sağlıklı beslenme alışkanlığının çocukluk yaşlarında kazandırılması gereken bir alışkanlık olduğunu ve bireylerin hayat boyu yaşam kalitesini etkilediğini bildirdi.

Çocukluk dönemindeki beslenmenin öneminin altını çizen Yaycı, genetik ve çevresel etkenlerin yanında beslenmenin de çocukların bilişsel ve fiziksel gelişimi açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.

Yaycı, sağlıksız beslenme alışkanlığı olan çocuklarda besinlerden alınan enerji, pro­tein, vitamin ve minerallerin yetersiz olduğunun altını çizdi.

Yapılan birçok çalışmanın vitamin ve mineral takviyelerinin çocukların büyümesinde ve gelişmesinde katkı sağladığını gösterdiğini belirten Yaycı, "The Healthy Foundation'ın Mart 2002'de yayınladığı rapora göre, multivitamin şurup kullanan çocuklarda yüzde 42 iştahta düzelme, yüzde 29 fiziksel olarak daha iyi hissetme, yüzde 32 hastalıklarda azalma ve yüzde 23 zihinsel performansta yükselme olduğu tespit edildi." ifadesini kullandı.

Çocukların karnını doyurmanın beslenme anlamına gelmediğini anlatan Yaycı, çocukların gün içinde beslenme piramidinde belirtilen tüm besin gruplarından dengeli bir şekilde beslenmesi gerektiğini aktardı.

Yaycı, annelere çocuklarının gelişimini takip etmelerini ve yetersiz beslenme durumunda ise mutlaka doktora danışarak besin takviyesinde bulunmalarını önerdi.

Türkiye'nin beslenme karnesinin zayıf olduğunu belirten Yaycı, ürünlerini geliştirirken coğrafyanın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurduklarını bildirdi.





- "Vitamin ve mineraller vücutta üretilemiyor"





Yaycı, çocukların enerjilerini karşılamak, sağlıklı büyüme ve gelişimlerini sürdürebilmeleri için YouPlus Kids Multivitamin ve Mineral, YouPlus Omega 3 Balık Yağı'nın annelerin yardımına yetiştiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Multivitamin ve mineral içeriği ile gün içinde yeterli ve dengeli beslenmeyen çocukların ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olurken bağışıklık sisteminin de güçlenmesine yardımcı oluyor. Çocukları yeterli ve dengeli beslenemeyen anneler çok endişeli. Bizler de annelerin bu endişelerini anlıyoruz ve çocuklarının büyümesine yardımcı olacak besin takviyeleri ile onların yanında oluyoruz. Multivitamin ve mineral içeriğimizi doğal besin ekstreleri ile zenginleştirdik, içerdiği havuç kökü ekstresi, muz ekstresi, kuşburnu ekstresi ve buğday tohumu ekstresi ile bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı oluyoruz. Gün içerisinde yeterli ve dengeli beslenmeyen çocukların ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olmak için ideal içerikler ile geliştirdiğimiz besin takviyelerimiz annelerin en büyük yardımcısı."

Yaycı, vitamin ve minerallerin vücutta üretilemediğini kaydederek, "Vitamin ve mineral ihtiyacımızı besinlerden karşılıyoruz, uzun süreli karşılayamadığımız durumlarda ise beslenmeye bağlı birçok kronik hastalığa zemin hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.