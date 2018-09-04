Coca-Cola İçecek Kurumsal İlişkiler Direktörlüğü’ne Servet Yıldırım getirildi

İSTANBUL (AA) - Coca-Cola İçecek Grup Kurumsal İlişkiler Direktörlüğü’ne, Servet Yıldırım getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Grubu’nun ana hissedarı olduğu Türkiye, Orta Doğu, Orta Asya ve Pakistan’da 10 ülkede toplam 26 fabrika ve 9 bine yakın çalışanıyla faaliyet gösteren Coca-Cola İçecek’in (CCI), Grup Kurumsal İlişkiler Direktörlüğü’ne Servet Yıldırım getirildi.Yıldırım, Coca-Cola İçecek’in operasyonlarını yürüttüğü 10 ülkede, kamu ilişkileri ve sürdürülebilirlik politikalarının yanı sıra grubun iç ve dış iletişim stratejilerine öncülük edecek.

1964 yılında Ankara’da doğan Servet Yıldırım, 1986 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Kariyerine Türkiye İş Bankası İktisadi Araştırmalar Müdürlüğü’nde İktisat Uzman Yardımcısı olarak başlayan Yıldırım, 1988 yılında bankanın Fon Yönetimi Bölümü’nün kuruluşu ile bu bölümde görev yaptı. 1989 sonunda Reuters Haber Ajansı’na muhabir olarak geçen Servet Yıldırım, 1996 yılında ise Reuters’ın Türk Haber Servisi’nin başına getirildi. Yıldırım, 2004’te CNBC-e kanalında Haber Genel Yönetmeni, 2005 yılında ise kanalın Genel Yayın Yönetmeni oldu.

2011'de Doğuş Yayın Grubu Ekonomi Grup Başkanlığı’na getirilen Servet Yıldırım, yöneticiliğin yanı sıra 2016 yılına kadar CNBC-e’de çeşitli programlar hazırlayarak sundu. Yeni Binyıl, Sabah, Referans ve Radikal gazetelerinde köşe yazarlığı yapan Yıldırım, Coca-Cola İçecek’teki görevinden önce Milliyet Gazetesi’nde köşe yazarlığının yanı sıra NTV kanalında yayınlanan NTVPara programında Mahfi Eğilmez ile Türkiye ve dünya ekonomisinde öne çıkan gelişmeleri değerlendiriyordu.