Citroen'den kışa özel bakım paketleri

İSTANBUL (AA) - Citroen, 30 Kasım'a kadar sürecek satış sonrası kampanyasında müşterilerine net fiyatlı bakım paketleri sunuyor.

Citroen'den yapılan açıklamaya göre, kaliteli hizmet anlayışıyla 50'yi aşkın satış ve servis noktasında hizmet veren Citroen’in avantajlı servis kampanyaları, bu kez dönem açıcı farklı bir yaklaşımla devam ediyor.

Citroen yetkili servislerinde uygulanacak net fiyatlı kampanya kapsamında, Citroen sahiplerine orijinal bakım yedek parçaları, işçilik ve motor yağlarında cazip indirimler içeren 4 faklı "Standart Paket" ve 5 farklı "Full Paket" fırsatı sunuluyor.

Kampanya süresince tüm benzinli ve dizel binek araçlar için Standart Periyodik Bakım Paketi KDV dahil 485 TL, Full Bakım Paketi ise KDV dahil 750 TL, ticari araçlarda ise tüm Nemo ve Berlingo modelleri için Standart Periyodik Bakım Paketi KDV dahil 485 TL, Full Bakım Paketi KDV dahil 750 TL olacak.

Jumpy modellerinde Standart Periyodik Bakım Paketi KDV dahil 620 TL, Full Bakım Paketi KDV dahil 780 TL, Jumper modellerinde ise Standart Periyodik Bakım Paketi KDV dahil 680 TL, Full Bakım Paketi KDV dahil 950 TL'ye sunuluyor.

Standart Paket; yağ filtresi, hava filtresi, karter tapası, yağ, bakım ve işçiliği ve 15 nokta kışa hazırlık check up işçiliği hizmetini, Full Paket ise yağ filtresi, hava filtresi, yakıt filtresi, polen filtresi, karter tapası, yağ, bakım ve işçiliği ve 15 nokta kışa hazırlık check up hizmetini kapsıyor.

Citroen teknik ekipleri arasında yapılan uzmanlık yarışmasında dünya şampiyonluğu kazanmış olan teknik ekibi ile hizmet veren Citroen Türkiye, 30 Kasım'a kadar sürecek kampanya ile tüm Citroen araç sahiplerinin yollarda güvenle seyahat etmesini sağlıyor.