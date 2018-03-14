CIBAFI Global Forum 2018, İstanbul'da yapılacak

İSTANBUL (AA) - CIBAFI Global Forum 2018, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) himayesinde gerçekleşecek.

"Finansal Hizmetlerin Yeni Yapısı: Finansal Bozulmalar, Fırsatlar ve Yeni Kurallar" temasıyla düzenlenecek forum, İslami finans sektörünün finansal piyasalarda bağlantılı ve rekabetçi olmaya devam ederken yükümlülüklerini nasıl yerine getireceğine ışık tutacak.

Merkezi Bahreyn'de bulunan ve 2001'de kurulan uluslararası bir kuruluş olan CIBAFI, İslam İşbirliği Teşkilatı'yla da yakın çalışma içerisinde bulunuyor. 120'den fazla üyesi olan CIBAFI, İslami finansal kuruluşlar için küresel boyutta bir şemsiye kuruluş olarak hareket ediyor.

Muhabir: Burhan Sansarlıoğlu



