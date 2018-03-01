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CERN'den Türk firmalarına ziyaret

- CERN Satın Alma Grubu ve Malzeme Ofisi yetkilileri, merkezin ihalelerine girmeye hazırlanan Türk firmalarını ziyaret edecek

01 Mart 2018 Perşembe 14:50
CERN'den Türk firmalarına ziyaret
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ANKARA (AA) - Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) Satın Alma Grubu ve Malzeme Ofisi yetkilileri, Türkiye'ye gelerek kuruluşun ihalelerine girmeye hazırlanan Türk firmalarına ziyarette bulunacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) yapılan açıklamada, CERN Satın Alma Grubu ve Malzeme Ofisi yetkililerinin, 6-7 Mart'ta İstanbul'da yapılacak 5. Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı kapsamında TOBB CERN Sanayi İrtibat Ofisince düzenlenecek CERN Tematik Forumu'na katılacağı belirtildi.

Forumda, CERN'de büyük ihalelere hazırlanan 30 firma ile CERN Satın Alma Grubu arasında birebir görüşmeler gerçekleştirilecek ve zirveye katılan firmalara CERN ihale ve alımları hakkında sunumlar yapılacak. CERN yetkilileri, Ankara'da ve İstanbul'da büyük alımlara hazırlanan 7 Türk firmasını ziyaret edecek. 7 Mart'ta da İstanbul Ticaret Odası (İTO) iş birliğiyle alımlar konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlenecek.

- Kızıltoprak görevi devralıyor

Öte yandan, CERN'de 29 üye ülkenin firmalarıyla rekabet eden Türk sanayicilerinin, geçen yıl 9 Türk firma ile 10 ihalede birinci olduğu, 3 Türk firmasının ise doğrudan sipariş aldığı kaydedildi.

CERN'in, Türk sanayicileri için uluslararası alanda ve yurt dışı pazarlara açılma konusunda son derece önemli bir referans olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, geçen yıl eylül ayında yapılan seçimlerde CERN Sanayi İrtibat Temsilcileri Kurul Başkanlığına seçilen TOBB CERN Sanayi İrtibat Ofisi Temsilcisi ve TOBB Başkanlık Özel Müşaviri Hakan Kızıltoprak'ın bu ay görevi devralacağı bildirildi.

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CERNCERN Satın Alma Grubu Ve Malzeme OfisiİTOTOBB
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