Çankırı'da KUZKA istişare toplantısı düzenlendi

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansının (KUZKA) muhtemel mali destek programlarından faydalanabilmesi için istişare toplantısı düzenlendi.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıda Vali Hamdi Bilge Aktaş, teklif çağrılarının takip edilerek ilin hibe imkanlarından faydalanması için iş birliği içerisinde hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

KUZKA Genel Sekreter Vekili Serkan Genç de yaptığı sunumda, mali desteklerin genel ve özel amaçları ile teklif çağrılarının yöntem ve esasları hakkında bilgi verdi.

Yapılan görüşmeler ve istişarelerden sonra Çankırı’da başta turizm olmak üzere kalkınma yolunda projeler geliştirilmesinin önemine değinildi.