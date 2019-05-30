Büyüme rakamları yarın açıklanacak

ANKARA (AA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak-Mart 2019 dönemine ilişkin dönemsel gayrisafi yurtiçi hasıla verisini yarın saat 10.00'da internet sitesinden duyuracak.
AA Finans Büyüme Beklenti Anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlanmıştı. Ekonomistlerin beklentilerinin ortalaması, Türkiye ekonomisinin 2019'un ilk çeyreğinde yüzde 2,5 daralacağı yönünde gerçekleşmişti. Katılımcılar, ekonomideki daralmanın yüzde 1,7- 4,3 aralığında olacağını tahmin etmişti.
Türkiye ekonomisi 2018 yılında yüzde 2,6 büyümüştü.
Muhabir: Sevgi Ceren Gökkoyun