BRICS'ten ortak ödeme sistemi hamlesi
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Dmitriyev, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS nezdinde ortak bir ödeme sistemi üzerinde çalıştıklarını bildirdi.
MOSKOVA (AA) - Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kiril Dmitriyev, Brezilya’da düzenlenen BRICS Zirvesi kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada, birlik üyeleri arasında ticaretin artması için ödeme sistemlerine dair çalışmaların önem kazandığını vurguladı.
BRICS'in dünyadaki doğrudan yatırımların yüzde 20'sini oluşturduğuna işaret eden Dmitriyev, "Etkin çalışan bir BRICS ödeme sistemi, ulusal para birimleri üzerinden ödemeleri düzenleyebilir ve BRICS üye ülkeleri arasındaki ödemeleri ve yatırımların istikrarını sağlayabilir." diye konuştu.
Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın üyesi olduğu gayri resmi birlik BRICS tarafından üye ülkeler arasındaki iş birliğini artırmak için 2009’dan bu yana her yıl düzenli olarak zirveler gerçekleştiriliyor.
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