Brent petrolün varili 75 doların üzerinde

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 75,03 dolardan işlem görüyor.

Dün 73,80 dolardan güne başlayan ve gün içinde en yüksek 75,08 dolara ulaşan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 75,08 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 10.08 itibarıyla yüzde 0,06'lık azalışla 75,03 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 69,17 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, küresel petrol arzındaki azalışın artması ve ABD'nin İran'a yeniden yaptırım uygulama ihtimalinin petrol fiyatlarını yükselttiğini belirtti. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) üretim kısıntısı kararının da yükselişi desteklediği belirtiliyor.

Öte yandan, İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, dün yaptığı açıklamada, yüksek petrol fiyatlarının orta vadede piyasada dalgalanmaya neden olacağı ve bu durumun OPEC'e zarar verebileceğini ifade etti.

Zengene, petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi nedeniyle kısıntı anlaşmasının bu yıl sona ereceğini hatırlatarak, OPEC üyesi ve bazı üretici ülkelerin, kısıntı kararını bir kez daha uzatmaya sıcak bakmadığını bildirdi.

Brent petrolde teknik olarak 75,25 ile 75,49 dolar aralığının direnç, 74,77 ile 75,01 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.