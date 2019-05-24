Brent petrolün varili 68,50 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 68,50 dolardan işlem görüyor.
Dün 67,02 dolara kadar düşen Brent petrolün varil fiyatı günü 68,01 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.17 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,72 artışla 68,50 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 58,52 dolardan alıcı buldu.
Dün Brent türü ham petrolün varil fiyatı yüzde 4,2 düşüşle 28 Mart'tan, WTI tipi ham petrol ise yüzde 5,26 azalışla 13 Mart'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi.
Brent petrolde teknik olarak 68,70 ile 68,85 dolar aralığının direnç, 68,40 ile 68,45 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.