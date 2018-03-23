Brent petrolün varil fiyatı 69,50 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, haftanın son gününde uluslararası piyasalarda 69,50 dolardan işlem görüyor.

Dün 69,63 dolardan güne başlayan ve gün içinde en yüksek 69,68 dolara ulaşan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 69,13 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.10 itibarıyla yüzde 0,53 artışla 69,50 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 65,02 dolardan alıcı buldu.

Hafta ortasında, ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki beklenmedik düşüşün ardından petrol fiyatlarında son 7 haftanın en yüksek seviyesine ulaşılmıştı.

Uzmanlar, Suudi Arabistan Enerji, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Halid el Falih'in, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı OPEC dışı ülkelerin üretim kısıntısı anlaşmasına 2019 yılına kadar devam etmesi gerektiğini açıklamasının fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu belirtti.

Petrol piyasasında bugün ABD'nin sondaj kuyu sayısı verileri takip edilecek.

Brent petrolde teknik olarak 69,59 ile 69,68 dolar aralığının direnç, 69,41 ile 69,50 dolar aralığının ise deek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.