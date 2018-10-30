Boyner'den 29 Ekim'e özel GIF uygulaması

İSTANBUL (AA) - Boyner Grup, Cumhuriyet Bayramı'na özel GIF uygulamasıyla Instagram’ı 29 Ekim görselleriyle süsledi.



Boyner'den yapılan açıklamaya göre, Instagram'da #yaşasıncumhuriyet #29Ekim ya da #Boynergrup kelimeleri aratılarak ulaşılan GIF'lerle yediden yetmişe herkes 29 Ekim coşkusuna Instagram'dan katıldı.

Cumhuriyet Bayramı’na özel hazırlanan 29 Ekim GIF'lerine kullanıcılar, Instagram’ın hikayeler bölümünden ulaşarak GIF'leri paylaşımlarına ekledi.

Paylaşımlarına Atatürk görselleri, bayraklar, balonlar ve havai fişekler ekleyen sosyal medya kullanıcıları, yaklaşık 540 bin hikaye ve paylaşımı 29 Ekim GIF'leriyle süsledi. Milyonlarca kişiye ulaşan görseller arasında en büyük ilgiyi Mustafa Kemal Atatürk GIF'leri gördü.

Boyner Grup'un 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel tasarladığı GIF'ler, Türkiye’de ulusal bir bayram kutlamasının özel tasarım figürlerle sosyal mecralara taşınması anlamında bir ilk oldu.

Instagram'da, ABD'nin 4 Temmuz Bağımsızlık Günü, İrlanda'nın Aziz Patrik Günü gibi renkli kutlamaların yanında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı da yerini aldı.

