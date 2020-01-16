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Borsa İstanbul'dan üç rekor
Borsa İstanbul Pay Piyasasında bugün 22 milyar 699 milyon 550 bin 849 lira ile işlem hacmi rekoru kırıldı.
Ekonomi 16.01.2020, 19:46
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul, Pay Piyasası'nda bugün 22 milyar 699 milyon 550 bin 849 liralık işlem hacmi ve 2 milyon 165 bin 225 adet sözleşmeyle rekor seviyeye ulaşıldı. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) pay vadeli sözleşmelerinde de 2 miyar 71 milyon 831 bin 563 liralık rekor seviye görüldü.
BIST 100 endeksinde işlem hacmi de 16,8 milyar lirayla rekor seviyeye ulaştı.