Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,33 artışla 121.879,47 puandan başladı.
İSTANBUL(AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 404,72 puan ve yüzde 0,33 değer kazancıyla 121.879,47 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,38 ve holding endeksi yüzde 0,39 yükseliş kaydetti.
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,88 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, tek gerileyen ise yüzde 0,29 ile inşaat oldu.
Analistler, bugün gerçekleştirilecek Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 2019 değerlendirmesine ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, yurt dışında ise Libya'ya ilişkin gelişmelerin gündemi meşgul edeceğini ifade etti.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 122.700 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydeden analistler, olası düşüşlerde 118.000 puanın destek konumuna gelebileceğini söyledi.