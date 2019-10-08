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Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.133,92 puan ve yüzde 1,10 azalarak 101.859,28 puana indi

Ekonomi 08.10.2019, 18:14
Borsa günü düşüşle tamamladı
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,10 değer kaybıyla 101.859,28 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.133,92 puan azalırken, toplam işlem hacmi 12,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,09, holding endeksi yüzde 0,79 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,45 ile taş,toprak, en çok gerileyen ise yüzde 5,65 ile gıda,içecek oldu.

Güne düşüşle başlayan ve döviz kurlarındaki yükseliş ile Avrupa borsalarındaki düşüşün negatif etkisiyle 100.656,34 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, daha sonra kayıplarının bir kısmını telafi ederek 101.500 -102.000 bandında dengelendi.


#BIST 100 endeksi #Borsa #ekonomi #Piyasalar
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