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Borsa günü düşüşle tamamladı
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.133,92 puan ve yüzde 1,10 azalarak 101.859,28 puana indi
Ekonomi 08.10.2019, 18:14
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,10 değer kaybıyla 101.859,28 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.133,92 puan azalırken, toplam işlem hacmi 12,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,09, holding endeksi yüzde 0,79 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,45 ile taş,toprak, en çok gerileyen ise yüzde 5,65 ile gıda,içecek oldu.
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