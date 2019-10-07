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Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 470,32 puan ve yüzde 0,45 azalarak 102.993,20 puana geriledi.

Ekonomi 07.10.2019, 18:16
Borsa günü düşüşle tamamladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,45 değer kaybıyla 102.993,20 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 470,32 puan azalırken, toplam işlem hacmi 12 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,72 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,47 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,55 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 4,57 ile spor oldu.

Güne yükselişle başlayan başlayan BIST 100 endeksi, ilerleyen saatlerde 105.000 direncini test etse de buradan gelen kar satışlarıyla gerileyerek 103.000 seviyesinde dengelendi.

Analistler, yarın Almanya'da sanayi üretimi verileriyle ABD'de ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 ve 101.200 seviyelerinin destek, 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi olduğunu söyledi.

#BIST #Borsa İstanbul #ekonomi
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