Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,66 değer kaybıyla 101.940,34 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 678,07 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,12, holding endeksi yüzde 0,55 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,70 ile kimya, petrol, plastik en çok gerileyen ise yüzde 2,56 ile iletişim oldu.

Güne, dünya borsalarına paralel yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, en yüksek 103.119,70 puanı görmesinin ardından gelen satışlarla 102.000 puanın altına geriledi.



