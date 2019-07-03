Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,84 değer kaybıyla 99.363,32 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 837,65 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,03, holding endeksi yüzde 0,96 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,64 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 3,20 ile finansal,kiralama, faktoring oldu.
Borsa, günü düşüşle tamamladı
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 837,65 puan ve yüzde 0,84 azalarak 99.363,32 puana indi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,84 değer kaybıyla 99.363,32 puandan tamamladı.
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