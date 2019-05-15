Borsa günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,73 değer kaybıyla 87.380,43 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 642,51 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,55, holding endeksi yüzde 1,70 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,96 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 12,59 ile finansal,kiralama, faktoring oldu.

Güne yatay seyirle başlayan ve 88.115,72 puana kadar yükselen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek 87.000 - 87.500 seviyesinde dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde dış ticaret dengesi ve ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlarının konuşmalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 85.500 puanın destek, 89.500 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.