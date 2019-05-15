Borsa güne yatay başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 88.069,99 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 47,05 puan ve yüzde 0,05 artışla 88.069,99 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,02 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,06 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,90 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,31 ile sigorta oldu.

Dün, beklentilerden iyi gelen sanayi üretim verisi ve dünya borsalarına paralel etkili olan tepki alımları ile yükselen BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,02 artışla 88.022,94 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik verileri ile nisan ayı bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi büyüme ile ABD'de sanayi üretim verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 85.500 puanın destek, 89.500 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Çin'de öngörülenin altında kalan sanayi üretimi ve ABD ile Çin arasındaki gümrük tarifesi adımları sonrası küresel piyasalarda teşvik beklentilerinin arttığını ifade eden analistler, taraflardan gelecek açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını dile getirdi.

Muhabir: Bekir Gürdamar