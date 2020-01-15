Borsa güne düşüşle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,16 azalışla 121.232,62 puandan başladı.
İSTANBUL(AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 190,72 puan ve yüzde 0,16 değer kaybıyla 121.232,62 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,30 değer kaybetti, holding endeksi ise yüzde 0,05 yükseldi.
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,71 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,95 ile orman, kağıt, basım oldu.
Analistler, bugün ABD ile Çin arasında imzalanması beklenen birinci faz ticaret anlaşmasının gündemin odağında bulunduğunu belirterek, Libya'da, Hafter yanlısı Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in "ateşkesin sona erdiğini" duyurması sonrası konuyla ilgili gelişmelerin de takip edileceğini bildirdi.
Veri takviminde ise Almanya'nın büyümesi ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretiminin öne çıktığını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde tarihi zirvenin aşılması durumunda yaklaşık 3 aydır devam eden yükseliş trendinin direnci konumundaki 127.300 seviyesinin direnç, 120.000 ve 118.200 seviyelerinin ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.