Borsa 101.500 puanın üzerine çıktı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,76 değer kazancıyla 101.566,25 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.760,08 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,9 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,46, holding endeksi yüzde 2,02 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 0,57 ile inşaat oldu.

Gün boyu pozitif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, bankacılık hisselerinde yoğunlaşan alımlarla yaklaşık 4 ayın en yüksek seviyesi olan 101.844,61 puana kadar yükseldi ve 101.500 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, küresel piyasalardaki negatif görünüme karşın TL varlıkların pozitif ayrıştığını belirterek, bu ayrışmanın gelecek hafta gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısına kadar devam edebileceğini kaydetti.

Dün ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan Türkiye ile ilgili açıklamanın sürpriz içermediğini ifade eden analistler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin konuşmalarının takip edileceğini söyledi.

Yarın yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise Japonya'da enflasyon, Avro Bölgesinde cari işlemler dengesi ve ABD'de Michigan Üniversitesi Güven Endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik olarak BIST 100 endeksinde 98.200 puanın destek, 102.500 ve 104.000 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını dile getirdi.