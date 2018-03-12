Boeing ile THY arasındaki sipariş anlaşması kesinleşti

WASHINGTON (AA) - Dünyanın en büyük uçak üreticilerinden Boeing, Türk Hava Yolları (THY) ile 25'i kesin, 5'i opsiyonlu toplam 30 adet 787-9 Dreamliner tipi yolcu uçağına yönelik sipariş anlaşmasının kesinleştiğini bildirdi.

Şirketin Seattle kentindeki merkezinden yapılan yazılı açıklamada, THY'nin 787-9 Dreamliner tipi yolcu uçaklarına yönelik siparişinin karara bağlandığı belirtildi.

Bugüne kadar alınan bin 300 siparişle Boeing'in tarihindeki en hızlı satılan uçak unvanını kazanan Dreamliner uçakların, THY yolcularına İstanbul'un üçüncü havaalanında hizmet vereceği kaydedildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Boeing Ticari Uçaklar Başkanı ve Üst Düzey Yöneticisi Kevin McAllister, "THY ile on yıllardır süren ortaklığımızı büyütmekten onur duyuyoruz. THY'ye, 787 Dreamliner'ı en çok tercih edilen orta ölçekli ve çift koridorlu uçağı haline getiren elit hava yolları arasına hoşgeldin diyoruz." ifadelerini kullandı.

McAllister ayrıca, THY'nin Dreamliner uçaklarının yakıt verimliliği, menzili ve üstün kabin özelliklerinden memnun kalacağına güvendiklerini kaydetti.

Boeing ve THY, 787-9 Dreamliner tipi uçakların satışına ilişkin mutabakat zaptını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletlerin (BM) 72. Genel Kurul görüşmelerine katılmak üzere gerçekleştirdiği Amerika Birleşik Devletleri gezisi esnasında Eylül 2017’de imzalanmıştı.

ABD Dışişlerinden THY-Boeing anlaşması açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Boeing'in THY ile yapılan anlaşmanın kesinleştiğini bildirmesi üzerine sosyal medya hesabı Twitter üzerinden konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Nauert paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizde iş imkanlarını, dışarıda ise ekonomik fırsatlarımızı artıran bu anlaşmayı görmekten çok mutlu oldum. ABD ve Türkiye arasında özgür, adil ve çift taraflı ticaretin harika bir örneği."

Muhabir: Gülbin Yıldırım, Muhammed Bilal Kenasari