BİM 13 Kasım 2020 Aktüel ürünler kataloğu! BİM haftanın indirimli ürünler listesi burada

HP Laptop 14s-fq0014nt • Laptop 14s-fq0014nt (227d6ea) • 14 inç Ryzen3 3250U • 4 GB RAM • 128 GB SSD • Yerleşik AMD RADEON Grafik Kartı • Windows 10 4.499, 00 ₺

HP Pavilion Gaming 400 Kulaklık • Çok yönlü 3,5 mm analog jak laptop ve masaüstü bilgisayarınız, mobil cihaz, PlayStation® veya Xbox ile çalışır 199, 00 ₺

HP Pavilion Gaming 400 Çanta • Hafif suya dayanıklı materyal • Yumuşak iç astar 179, 00 ₺

HP Pavilion Gaming 200 Mouse • Güvenilir 2.4 GHz kablosuz bağlantı • Ayarlanabilir DPI değerleri (800/1200/1600) 129, 00 ₺

SONY luetooth Kulaklık Wi-C200 • Hızlı şarj • Sesli yardımcı 149, 00 ₺

Heifer Kablosuz Dikey Şarjlı Süpürge • Batarya :22,2 V DC / 2200mA • Şarj Süresi: 4 Saat 899, 00 ₺

Fakir Şarjlı El Süpürgesi • Dar alanlar için kenar köşe aparatı • Hassas yüzeyler için mobilya fırçası 229, 00 ₺

Şarjlı Saç Sakal Favori Düzeltici • Kolay temizlik için ayrılabilir bıçak • Rahat görüş için led aydınlatma ışığı