Belarus Büyükelçisi Savinykh'den ATO'ya ziyaret

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Belarus ile ticaretimizde daha gidilecek çok yolumuz var. Yapılması gereken, iki ülke arasındaki karşılıklı ticareti geliştirmek." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Belarus'un Ankara Büyükelçisi Andrei Savinykh ve Büyükelçilik Müsteşarı Ruslan Kizelevich, Baran'ı ziyaret etti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi için üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirten Baran, ATO'nun amacının hem şehir hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmak olduğunu bildirdi.

Baran, konuklarına Ankara ekonomisi hakkında bilgi verdi, başkentin son 20 yılda kabuk değiştirdiğini ifade etti.

Ankara'nın savunma ve havacılık sanayisi, sağlık ve eğitim alanlarındaki başarılarından söz eden Baran, kentin bir yıl içinde uluslararası fuar alanına kavuşacağına dikkati çekti.

Baran, Belarus'un yatırım için uygun bir ülke olduğunu, iş yapma kolaylığı açısından 190 ülke arasında 38'inci sırada yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu çok önemli bir gösterge. Belarus'ta ekonomik istikrar var. Bu da bizim için güven teşkil ediyor. Belarus'ta otel inşaatı ve telekomünikasyon alanında yatırım yapan Türk iş adamları bulunuyor. Otomobil yedek parçaları ve tekstil konusunda ikili görüşmeler organize edebiliriz. Belarus, bizim sürekli iyi ilişkiler içinde olduğumuz en önemli ülkelerden ve komşularımızdan birisi. Ticaretimizde daha gidilecek çok yolumuz var. Yapılması gereken, iki ülke arasındaki karşılıklı ticareti geliştirmek. ATO olarak elimizden gelen her şeyi yapma gayreti içinde olacağız."