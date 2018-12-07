Beko'dan yeni antrasit ürün serisi

İSTANBUL (AA) - Beko, gelecek yıl için antrasit renkten oluşan özel bir seri hazırladı.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, Beko, antrasit renk ile oluşturduğu özel serisini piyasaya sundu. Beko antrasit ailesi; bulaşık makinesi, çamaşır makinesi ve solo fırından oluşuyor.

Beko antrasit bulaşık makinesi, 30 dakikalık mini programı ile bulaşıkları kısa sürede yıkama imkanı sunarken, ekstra durulama fonksiyonu ile maksimum temizlik sağlıyor.

Beko antrasit çamaşır makinesi ise ProSmart inverter motor özelliği ile hem daha sessiz hem de daha uzun ömürlü çalışıyor. Leke programı sayesinde çikolata, kahve, yağ ve meyve suyu gibi 24 farklı leke tipine uygun yıkama ayarları ile etkili bir yıkamaya imza atıyor.

Beko antrasit solo fırın, surf pişirme teknolojisi ile 3 farklı yemeği aynı anda aromaları birbirine karışmadan ve homojen bir şekilde pişirme avantajı sağlıyor. 2 adet yapışmaz yüzeyli ve kolay temizlenen tepsiye sahip olan multi fonksiyonlu fırında, yemekler pişerken yapışmıyor, pişen ürünler tepsiden alınırken dağılmıyor.

Beko antrasit bulaşık makinesi ve Beko antrasit solo fırını birlikte alanları bu ay 550 lira indirim bekliyor.