BEBKA'dan 2019'da 27 milyon lira hibe desteği

ESKİŞEHİR (AA) - Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından 2019 yılında "mesleki eğitimin geliştirilmesi" ve "girişimcilik" konu başlıklarında toplam 27 milyon lira hibe desteği verilecek.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, BEBKA tarafından bir otelde düzenlenen Mali Destek Programları tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, BEBKA'nın faaliyete geçtiği 2010 yılından bu yana Bursa-Eskişehir-Bilecik bölgesinin gelişmesine yön verecek amaç ve önceliklerinin belirlenmesinde stratejik rol üstlendiği söyledi.

BEBKA'nın mali destek programları aracılığıyla bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacak projelere destek verdiğini ifade eden Çakacak, şöyle konuştu:

"BEBKA kuruluşundan bugüne kadar Eskişehir'de 102 projeye 35 milyon lira destek sağlamış, yararlanıcıların eş finansmanıyla toplam 60 milyon lira yatırım hacmi oluşturulmuştur. Bugün burada tanıtımını yaptığımız 2019 Yılı Mali Destek Programları kapsamında kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik mesleki eğitimin geliştirilmesi ve girişimcilik alanlarında toplam 27 milyon lira hibe verilecektir. 2019-2021 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program'da mesleki eğitimde üretim bazlı yaklaşıma geçilerek, sanayinin ihtiyaçları ve dijital dönüşüm hedefleri çerçevesinde yenilikçi okul-sektör iş birliği modelleri kurulması gerekliliğine dikkat çekilmiştir. Girişimcilik desteklerinin uygulanmasında özel kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile stratejik iş birlikleri yapılması göz önünde bulundurulmuştur. Mali destek programlarından Eskişehir ilinde yer alan kurumların ve işletmelerin azami derecede faydalanması ve nitelikli projelerle ilimizin kalkınmasına destek olmaları en büyük temennimizdir."

BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim ise Mali Destek Programları ile bölgenin çeşitli ihtiyaçlarını karşılayacak projeleri hayata geçirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Mesleki eğitimin önemine değinen Gerim, "Mesleki eğitimin geliştirilmesi için 17 milyon liralık bütçe ayırdık. Girişimcilik de önemli konu başlıklarımızdan biri. Girişimciliği çocukluk döneminden başlayıp ilerletmek gerekiyor. Girişimciliğe de 10 milyon lira bütçe ayırdık." dedi.

İl Milli Eğitim Müdür Hakan Cırıt da mesleki ve teknik eğitimin sosyal ve ekonomik sektörler ile iş birliği içinde ulusal ve uluslararası mesleki yeterliliğe, meslek ahlakına ve mesleki değerlere sahip, yenilikçi, girişimci, üretken, ekonomiye değer katan ehil iş gücü yetiştirmeyi amaçladığını kaydetti.

Temel eğitimden sonra en önemli eğitim kademesinin, mesleki eğitim olduğunu anlatan Cırıt, "Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Vizyonu'nda yer verdiği mesleki ve teknik eğitim sadece okulda kazandırılan becerilerle sınırlandırılmamış, mesleki eğitimin tüm süreçlerinde paydaşların bir araya gelebildiği bir sistem haline dönüştürülmesi hedeflenmiştir. İlimizde bu hedeflere ulaşabilmek için BEBKA tarafından açılan 2019 Yılı Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı bizim için oldukça önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş ise Türkiye'deki çoğu sektörde nitelikli insan gücüne ihtiyaç duyulduğuna değinerek, mesleki eğitim konusunda yapısal reformların gerçekleştirilmesi gerektiğini anlattı.

Konuşmaların ardından programlar hakkında bilgi verildi.