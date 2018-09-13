Başarılı girişimciler sertifikalarını aldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce açılan kursu başarıyla tamamlayan girişimci adaylarına sertifikaları verildi.

KTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, odanın konferans salonunda düzenlenen sertifika töreninde konuşan KTSO Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kursiyerleri tebrik etti.

Oda ile Çalışma ve İş Kurumu işbirliğinde düzenlenen kursta girişimcilerin önemli eğitimler aldığını vurgulayan Ekicioğlu, şöyle devam etti:

"Bugün burada Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının desteğiyle teknik bilgiler de aldılar. Ülkemizin girişimci ruhla kalkınma seviyesi yükseltecektir. Özellikle son zamanlarda kadınlarımızın ve gençlerimizin girişimciliğe yönelmesi bizleri çok mutlu ediyor. Girişimcilerimizle ekonomik kalkınmaya önemli katkılar sağlanacak. Ticaret ve Sanayi Odası olarak bütün yeni girişimcilerimize elimizden gelen desteği sunacağız."

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Yardımcısı Ahmet Hamdi Ünal da adaylara teşekkür ederek, başarılar diledi.