Bakan Albayrak: "Sanayi üretimindeki yıllık yüzde 3,8 artış son çeyrekte öngördüğümüz büyümenin gerçekleşeceğine işaret ediyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sanayi üretiminde yıllık yüzde 3.8’lik artış yaşandığını belirterek, "Üçüncü çeyrekteki pozitif yönlü büyümenin ardından bu yılın son çeyreğinde yaklaşık yüzde 5’lik bir büyüme performansı yakalayacağımızı tahmin ediyoruz. Bugün açıklanan bir başka önemli gösterge de Ekim ayına ilişkin sanayi üretimi yıllık yüzde 3,8 artışla Eylül ayında yakaladığı büyüme eğilimini sürdürdü. İşte bu veriler, son çeyrekte öngördüğümüz büyümenin gerçekleşeceğine işaret ediyor" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Nevşehir’de iş adamları ile buluştuğu programda konuştu. "Türkiye için değişim başlıyor" diyen Albayrak, Anadolu’daki KOBİ’ler, sanayiciler ve iş adamlarıyla bir araya gelip sorunlarını, önerilerini ve tekliflerini değerlendirdiklerini söyledi. Bakan Albayrak, "Bir buçuk yıldır ekonomi alanında birçok ülkenin karşı koyamayacağı büyüklükte saldırılara maruz kaldık. Çok şükür milletimizin inancı ve feraseti, iş insanlarımızın işbirliği ile omuz omuza vererek bu zorlu süreci geride bıraktık. Akamete uğratılmak ve engellenmek istenen büyük ve güçlü Türkiye yolculuğu artık hız kesmeden devam ediyor. Çok değil geçtiğimiz yıl Ağustos, Eylül, Ekim aylarında ’Türkiye ekonomisi küçülecek, enflasyon durdurulamaz, kur tutulamaz’ söylemleri ile felaket senaryoları çizenler, bugün hayal kırıklığına uğruyor" diye konuştu.

Finansman maliyetlerinde yaşanan iyileşmenin piyasalarda son derece avantajlı bir yatırım ortamı sağladığını ifade eden Bakan Albayrak, "Her zaman ifade ettiğimiz gibi, Türkiye’nin potansiyeline inananlar ve güvenenler kazandı. Önümüzdeki süreçte de bu ülkeye güvenenler kazanacak, malum koro kaybetmeye devam edecek. Malumunuz dün Merkez Bankası 200 baz puan indirimine giderek bir sene önce 24’leri gören politika faizini yarıya indirmiş oldu. Bugün Kayseri’de güzel haberi paylaşmıştık. Merkez Bankası’nın ardından kamu bankalarımız da maliyetlerdeki iyileşmeyi sanayicimize, yatırımcımıza yansıtacak ve 11- 13,5 seviyesinden 9-11,5 bandına indirecek. Bu müjdeyle birlikte yüzde 40’ların konuşulduğu ticari kredilerde artık yüzde 9-11,5 seviyesinden söz ediyoruz. Finansman maliyetlerinde yaşanan bu normalleşme ve iyileşme, piyasalarda yeniden son derece avantajlı bir yatırım ortamı sağlamış oldu. Merkez Bankası’nın faiz indirimine gittiği günde Borsa İstanbul günü 110 binin üzerinde kapatarak, Nisan 2018’den bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Bu performans da sanıyorum ’Türkiye’ye artık yatırımcı gelmez’ hezeyanında bulunanlara en güzel cevap oldu. Bu tablo çok daha iyi noktalara gelecek ve Türkiye hem yerli hem de yabancı yatırımcılar için en cazip ve en avantajlı piyasalardan biri olmaya devam edecek. 2 yıllık tahvil faizlerinde ise yüzde 26’lardan aşağı yönlü trendin sürmesi neticesinde yüzde 12 bandına kadar gerileme sağlanarak, Ekim 2017 seviyelerine dönülmüş oldu. Bunun yanı sıra atakların başladığı ilk dönemde mücadele alanlarımızın başında gelen enflasyonda yüzde 25’lerden Kasım ayı itibarıyla yüzde 10 bandına gerilemeyi sağlamış olduk. İnşallah bu yılı hedefimiz olan 12’nin altında bir seviyeyle kapatıp, enflasyonu önümüzdeki yıldan itibaren kalıcı tek haneli rakamlara çekmiş olacağız" diye konuştu.

İvme Finansman Paketi ile 50 binden fazla üreticiye 40 milyar liralık kredi tahsisi yapıldığını belirten Albayrak, "Dengelenme sürecinde sürekli vurguladığımız üzere yaşanan tüm iyileşmeleri ve gelişmeleri vatandaşlarımıza ve iş dünyamıza yansıttık, yansıtmaya devam ediyoruz. İhracat ve yüksek teknoloji ürün odaklı sektörleri destekleme üzere devreye aldığımız ’İvme Finansman Paketi ile 50 binden fazla üreticimize 40 milyar liralık kredi tahsisi yapıldı ve yaklaşık 25 milyar lirası kullandırıldı. Yine Ekonomi Değer Paketi, KOBİ Değer 1 ve KOBİ Değer 2 paketleri ile 65 milyar liraya yakın bir kredi miktarı kullandırılmış oldu. En başında birlikte kazanacağız demiştik. Biz sizleri desteklemeye, yanınızda olmaya devam edeceğiz. Bu desteklerin yanı sıra dün Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği 100 bin sosyal konut projesi ile dar gelirli vatandaşlarımıza kira öder gibi tarihin en düşük faiz oranı ile ev sahibi olma imkanı sağlıyoruz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi tüm mücadelemiz ve gayretimiz milletimizin refahını artırmak ve şartlarını, imkanlarını daha yukarılara taşımak içindir. Bundan sonraki süreçte de gerek finansal maliyetlerin ucuzlaması, gerekse enflasyondaki iyileşmeleri vakit kaybetmeden vatandaşlarımıza ve iş dünyamıza yansıtmaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye’nin doğal büyüme patikasına girmeye başladığını vurgulayan Bakan Albayrak, şöyle devam etti:

"Üçüncü çeyrekteki pozitif yönlü büyümenin ardından bu yılın son çeyreğinde yaklaşık yüzde 5’lik bir büyüme performansı yakalayacağımızı tahmin ediyoruz. Özellikle önümüzdeki yıldan itibaren yüzde 5’lik doğal büyüme potansiyelimizi gerçekleştireceğimiz bir süreç, bu yılın son çeyreği ile başlamış olacak. Bugün açıklanan bir başka önemli göstergede, Ekim ayına ilişkin sanayi üretimi yıllık yüzde 3,8 artışla Eylül ayında yakaladığı büyüme eğilimini sürdürdü. İşte bu veriler, son çeyrekte öngördüğümüz büyümenin gerçekleşeceğine işaret ediyor. Tüm bu alanlarda ortaya koyduğumuz başarılı performans neticesinde, uluslararası kuruluşların tamamı Türkiye ekonomisine yönelik tahminlerini revize edip lehimize revize etmeye başladılar. Bir yıl önce ’Türkiye ekonomisi batıyor’ çığırtkanlığı yapanların seslerini bugünlerde duyamaz olduk. Milletimiz ve iş dünyamız hiç merak etmesin, uzun bir süre daha sesleri çıkmayacak ve Türkiye ekonomisinin yükselişini gıpta ile izlemeye devam edecekler. Bunu hep birlikte başaracağız. Ülke turizmi açısından çok önemli bir yere sahip olan Nevşehir’in, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ekonomimize çok önemli bir katma değer sağlayacağına inanıyorum. 2018 yılında 2,9 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Nevşehir, bu yılın ilk 11 ayında 3,6 milyon ziyaretçi sayısını aştı. İşte bu performans, tüm zorluklara ve engellemelere rağmen yolumuza emin adımlarla yürüyeceğimizin Nevşehir özelinde açık bir kanıtı. Biz de Türkiye’nin 2023 Turizm Stratejisi kapsamında bu bölgenin altyapısının güçlendirilmesi ve potansiyelinin büyümesi için gereken tüm desteği vereceğiz. 2023 yılı için ’75 milyondan fazla turist 65 milyar dolarlık turizm geliri’ hedefine giderken, Nevşehir en önemli taşıyıcılardan biri olacaktır. Ülkemizin potansiyeline duyduğumuz inançla yürüyecek ve kamu - özel sektör işbirliği ile el ele-omuz omuza vererek yarının Büyük ve Güçlü Türkiye’sinin ekonomisini inşa edeceğiz."