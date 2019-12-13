Bakan Albayrak: "Sanayi üretimindeki yıllık yüzde 3,8 artış son çeyrekte öngördüğümüz büyümenin gerçekleşeceğine işaret ediyor"
Hazine Ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Nevşehir'de İş Adamları İle Buluştuğu Programda Konuştu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sanayi üretiminde yıllık yüzde 3.8’lik artış yaşandığını belirterek, "Üçüncü çeyrekteki pozitif yönlü büyümenin ardından bu yılın son çeyreğinde yaklaşık yüzde 5’lik bir büyüme performansı yakalayacağımızı tahmin ediyoruz. Bugün açıklanan bir başka önemli gösterge de Ekim ayına ilişkin sanayi üretimi yıllık yüzde 3,8 artışla Eylül ayında yakaladığı büyüme eğilimini sürdürdü. İşte bu veriler, son çeyrekte öngördüğümüz büyümenin gerçekleşeceğine işaret ediyor" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Nevşehir’de iş adamları ile buluştuğu programda konuştu. "Türkiye için değişim başlıyor" diyen Albayrak, Anadolu’daki KOBİ’ler, sanayiciler ve iş adamlarıyla bir araya gelip sorunlarını, önerilerini ve tekliflerini değerlendirdiklerini söyledi. Bakan Albayrak, "Bir buçuk yıldır ekonomi alanında birçok ülkenin karşı koyamayacağı büyüklükte saldırılara maruz kaldık. Çok şükür milletimizin inancı ve feraseti, iş insanlarımızın işbirliği ile omuz omuza vererek bu zorlu süreci geride bıraktık. Akamete uğratılmak ve engellenmek istenen büyük ve güçlü Türkiye yolculuğu artık hız kesmeden devam ediyor. Çok değil geçtiğimiz yıl Ağustos, Eylül, Ekim aylarında ’Türkiye ekonomisi küçülecek, enflasyon durdurulamaz, kur tutulamaz’ söylemleri ile felaket senaryoları çizenler, bugün hayal kırıklığına uğruyor" diye konuştu.
İvme Finansman Paketi ile 50 binden fazla üreticiye 40 milyar liralık kredi tahsisi yapıldığını belirten Albayrak, "Dengelenme sürecinde sürekli vurguladığımız üzere yaşanan tüm iyileşmeleri ve gelişmeleri vatandaşlarımıza ve iş dünyamıza yansıttık, yansıtmaya devam ediyoruz. İhracat ve yüksek teknoloji ürün odaklı sektörleri destekleme üzere devreye aldığımız ’İvme Finansman Paketi ile 50 binden fazla üreticimize 40 milyar liralık kredi tahsisi yapıldı ve yaklaşık 25 milyar lirası kullandırıldı. Yine Ekonomi Değer Paketi, KOBİ Değer 1 ve KOBİ Değer 2 paketleri ile 65 milyar liraya yakın bir kredi miktarı kullandırılmış oldu. En başında birlikte kazanacağız demiştik. Biz sizleri desteklemeye, yanınızda olmaya devam edeceğiz. Bu desteklerin yanı sıra dün Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği 100 bin sosyal konut projesi ile dar gelirli vatandaşlarımıza kira öder gibi tarihin en düşük faiz oranı ile ev sahibi olma imkanı sağlıyoruz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi tüm mücadelemiz ve gayretimiz milletimizin refahını artırmak ve şartlarını, imkanlarını daha yukarılara taşımak içindir. Bundan sonraki süreçte de gerek finansal maliyetlerin ucuzlaması, gerekse enflasyondaki iyileşmeleri vakit kaybetmeden vatandaşlarımıza ve iş dünyamıza yansıtmaya devam edeceğiz" dedi.
Türkiye’nin doğal büyüme patikasına girmeye başladığını vurgulayan Bakan Albayrak, şöyle devam etti:
"Üçüncü çeyrekteki pozitif yönlü büyümenin ardından bu yılın son çeyreğinde yaklaşık yüzde 5’lik bir büyüme performansı yakalayacağımızı tahmin ediyoruz. Özellikle önümüzdeki yıldan itibaren yüzde 5’lik doğal büyüme potansiyelimizi gerçekleştireceğimiz bir süreç, bu yılın son çeyreği ile başlamış olacak. Bugün açıklanan bir başka önemli göstergede, Ekim ayına ilişkin sanayi üretimi yıllık yüzde 3,8 artışla Eylül ayında yakaladığı büyüme eğilimini sürdürdü. İşte bu veriler, son çeyrekte öngördüğümüz büyümenin gerçekleşeceğine işaret ediyor. Tüm bu alanlarda ortaya koyduğumuz başarılı performans neticesinde, uluslararası kuruluşların tamamı Türkiye ekonomisine yönelik tahminlerini revize edip lehimize revize etmeye başladılar. Bir yıl önce ’Türkiye ekonomisi batıyor’ çığırtkanlığı yapanların seslerini bugünlerde duyamaz olduk. Milletimiz ve iş dünyamız hiç merak etmesin, uzun bir süre daha sesleri çıkmayacak ve Türkiye ekonomisinin yükselişini gıpta ile izlemeye devam edecekler. Bunu hep birlikte başaracağız. Ülke turizmi açısından çok önemli bir yere sahip olan Nevşehir’in, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ekonomimize çok önemli bir katma değer sağlayacağına inanıyorum. 2018 yılında 2,9 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Nevşehir, bu yılın ilk 11 ayında 3,6 milyon ziyaretçi sayısını aştı. İşte bu performans, tüm zorluklara ve engellemelere rağmen yolumuza emin adımlarla yürüyeceğimizin Nevşehir özelinde açık bir kanıtı. Biz de Türkiye’nin 2023 Turizm Stratejisi kapsamında bu bölgenin altyapısının güçlendirilmesi ve potansiyelinin büyümesi için gereken tüm desteği vereceğiz. 2023 yılı için ’75 milyondan fazla turist 65 milyar dolarlık turizm geliri’ hedefine giderken, Nevşehir en önemli taşıyıcılardan biri olacaktır. Ülkemizin potansiyeline duyduğumuz inançla yürüyecek ve kamu - özel sektör işbirliği ile el ele-omuz omuza vererek yarının Büyük ve Güçlü Türkiye’sinin ekonomisini inşa edeceğiz."
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