Aydem ve Gediz Elektrik'ten e-Devlet'te işlem kolaylığı

ANKARA (AA) - Aydem ve Gediz Elektrik şirketlerinin, bazı müşteri işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabilmesine yönelik çalışmaları tamamladığı bildirildi.

İki şirketin yaptığı ortak açıklamada, abonelik ve borç işlemlerinden bazılarının e-Devlet üzerinden yapılabileceği belirtildi.

Böylece aboneler,tedarik faaliyeti kapsamında bireysel abonelik başvurusu, bireysel abonelik fesih başvurusu, borç sorgulama ve ödeme bilgileri sorgulama işlemlerini e-Devlet platformu üzerinden gerçekleştirebilecek.

Açıklamada sözlerine yer verilen Aydem ve Gediz Elektrik Müşteri İlişkileri Direktörü Mustafa Demir, “e-Devlet sistemine geçiş sürecimizi tamamladık. Dijitalleşme adına büyük bir adım daha atmış olduğumuz bu uygulama, müşterilerimizin hayatlarını son derece kolaylaştıracak. Aydem ve Gediz Elektrik olarak müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Aydem ve Gediz Elektrik, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla başta olmak üzere toplam 4,9 milyon müşteriye hizmet veriyor.