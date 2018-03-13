Aydem ve Gediz Elektrik yeni yazılım sistemine geçiyor

İSTANBUL (AA) - Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ ve Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ'nin, müşterilerine daha hızlı ve kaliteli hizmet sunabilmek için 15 Mart Perşembe günü "SAP yazılım sistemine" geçeceği bildirildi.

Aydem ve Gediz Elektrik'ten yapılan ortak açıklamada, yeni sisteme geçiş süreci olarak öngörülen 16-17-18 Mart'ta müşteri başvurularının Aydem ve Gediz Müşteri İlişkileri Merkezlerindeki temsilciler tarafından yazılı olarak alınacağı belirtildi.

SAP sistemi ile yeni dönemde elektrik fatura ödemelerinde kullanılan tesisat numarasının yerini sözleşme hesap numarasının alacağı kaydedilen açıklamada, müşterilerin tüm işlemlerini kendilerine özel tanımlanacak sözleşme hesap numarası üzerinden yapabileceği ifade edildi.

Aydın, Denizli ve Muğla illerinde yaşayan Aydem Elektrik müşterileri sözleşme hesap numaralarını www.aydem.com internet sitesi üzerinden, İzmir ve Manisa illerinde yaşayan Gediz müşterileri ise numaralarını www.gediz.com sitesinden öğrenebilecek.