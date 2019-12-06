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Avis, kış hazırlığını tamamladı
İSTANBUL (AA) - Avis, en iyi marka ve modellerden oluşan zengin araç filosundaki tüm araçları antifrizli cam suyundan, zincir ve buz kazıyıcıya kadar tüm donanım ve bakımlarıyla kışa hazır hale getirdi.Avis'ten yapılan yazılı açıklamaya...
Ekonomi 06.12.2019, 14:31
İSTANBUL (AA) - Avis, en iyi marka ve modellerden oluşan zengin araç filosundaki tüm araçları antifrizli cam suyundan, zincir ve buz kazıyıcıya kadar tüm donanım ve bakımlarıyla kışa hazır hale getirdi.
Avis'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, "En İyisi Kirala, Avis ile Kirala" mottosuyla müşterileri ile buluşan, Avis, müşterilerine kış mevsiminde güvenli sürüş deneyimi yaşatmak amacıyla hazırlıklarını tamamladı.
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