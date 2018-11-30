ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri sahiplerini buldu

ANTALYA (AA) - Dünya tarım sektörünü bir araya getiren Growtech Eurasia 18. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı kapsamında düzenlenen Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri ile, 3. Bitki Islahı Proje Pazarı’nın kazananları ödüllendirildi.



Antalya Expo’da düzenlenen Growtech Eurasia 2018 kapsamında yapılan ATSO Growtech Tarım İnovasyon ve 3.Bitki Islahı Proje Pazarı Ödül törenine, Antalya Vali Yardımcısı Ali Taşkın Balaban, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Davut Karayel ve Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Başkanı Kamil Yılmaz katıldı.



ATSO iş birliği ile 11. kez verilen ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri ile tarım sektöründe faaliyet gösteren özel sektör ve kamu kurumlarına, tarımsal üretimin katma değer kazanmasına ve sektörel farkındalık yaratan yenilikçi ürün ve hizmetlere destek veriliyor.



Akdeniz Teknoloji Transfer Ofisi, Growtech Eurasia, ATSO ve TÜRKTOB iş birliği ile düzenlenen Bitki Islahı Proje Pazarı (BIPP) Projesi ile de tarım sektörünün yüksek katma değerli üretim yapabilmesi, ihracatın sürdürülebilir kılınması amacı ile Ar-Ge projesi yapmak isteyen sanayi kuruluşlarının temsilcileri, üniversite öğretim üyeleri ve Ar-Ge Merkezleri ile teknopark araştırmacılarını bir araya getirerek, Ar-Ge destek programlarına sanayi-üniversite, sanayi-sanayi, üniversite-üniversite, sanayi-araştırma kurumu-üniversite ortak proje önerisi sunmaları ve ıslah faaliyetlerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.





- Tarımda Ar-Ge bütçesi artırılsın talebi





Törende bir konuşma yapan ATSO Başkanı Davut Çetin, 2017 yılını inovasyon yılı ilan etmelerinin ardından 2018 yılını da Antalya 4.0 yılı ilan ettiklerini belirterek, dijital dünyaya geçişte Antalya’nın öne çıkmasını istediklerini kaydetti.

ATSO olarak kendi bünyelerinde önümüzdeki günlerde bir inovasyon merkezi açacaklarını ifade eden Çetin, Ar-Ge bütçelerinin çok düşük olduğuna dikkati çekti.



Türkiye’de tarım için harcanan Ar-Ge miktarının sadece 53 milyon lira olduğunun altını çizen Çetin ayrıca Antalya’da büyük bir veri merkezinin kurulmasının gerekliliğine de işaret etti.





- "Tarımda da Milli Seferberlik Yapılmalı"





Dünyada yaşanan teknolojik dönüşümden tarımında payını aldığını söyleyen Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Davut Karayel, “Dünyada rekabet için dönüşüme ihtiyaç olduğu doğru ancak bu dönüşüm için Ar-Ge’ye de ihtiyaç var. Savunma Sanayii’nde yapılan mili seferberlik tarımda da yapılmalı.” dedi.



Türkiye Tohumcular Birliği Başkanı Kamil Yılmaz da Ar-Ge ve inovasyonun önemine değinerek, “Dünya nüfusu 2050 yılında 9,7 milyar olacak. İhtiyacı karşılamak için mevcut üretimi 2,5 katı artırmamız lazım. Bunun yolu da çeşitliği artırmaktan geçiyor. Ar-Ge çalışmalarının ve devlet politikalarının oluşturulması çok önemli.” diye konuştu.





- ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri’ni kazananlar belli oldu





Sera ve Sulama Teknolojileri Kategorisinde, TAMGA Endüstriyel Sistemler şirketi adına firma sahibi Yıldırım Başkurt, Tohum ve Fide Kategorisinde ANAMAS Tohumculuk Serkan Kasapoğlu, Bitki Besleme ve Koruma Kategorisinde, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Soner Kazaz, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Kategorisinde, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murad Çanakçı ödüle layık görüldü.



Ayrıca Akdeniz Teknoloji Transfer Ofisi, Growtech Eurasia, ATSO ve TÜRKTOB iş birliğiyle bu yıl üçüncü kez düzenlenen Bitki Islahı Proje Pazarı (BIPP) Ödülleri’nde 7 bin liralık büyük ödülün sahibi, Melezleme Yoluyla Kırmızı Renkli Yerli Kesme Gül Çeşitlerinin Geliştirilmesi ve Sektöre Kazandırılması” projesi ile Ankara Üniversitesi Prof. Dr. Soner Kazaz oldu.

Akdeniz Üniversitesi’nden Songül Sever Mutlu ve Nedim Mutlu, "Türler Arası Melezleme Yolu ile Hibrit Zoyşia Çim Islahı Projesi" ile ikincilik ve 5 bin lira para ödülünü kazandı.

Çukurova Üniversitesi’nden Nebahat Sarı’da, "Kırkağaç Kavunlarında Habloit Tekniği ile Geliştirilen Yüksek Verimli F1 Çeşit Islahı Projesi" ile üçüncü olarak, 3 bin TL’lik ödülün sahibi oldu.