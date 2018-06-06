ATO'nun iftar programı

ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Şu an yine bazı malum çevreler, Türkiye ekonomisini zor duruma düşürmek istiyor. Bunlara karşı içeride safları sık tutmalıyız. Güveni ve istikrarı muhafaza etmeliyiz." dedi.

Ankara Ticaret Odasının (ATO) şehit aileleri ve gaziler onuruna verdiği iftar programına katılan Hisarcıklıoğlu, konuşmasında, bu yıl İslam aleminin, zor bir ramazan yaşadığını, çatışmaların ve terör olaylarının herkesin yüreğini burktuğunu söyledi.

Müslümanların basiret ve feraset sahibi olduklarının altını çizen Hisarcıklıoğlu, "Öyleyse karmaşa planlayanların tezgahını bozmalı, kaos tacirlerinin heveslerini kursaklarında bırakmalıyız. Bizler iş dünyası olarak, istikrarın kıymetini, bugünlerde daha iyi anlıyor ve takdir ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın, ülkemizde birliği öne çıkaran, istikrarı koruyan adımlarını çok önemli görüyorum." diye konuştu.

Özel sektör-devlet işbirliğiyle pek çok sorunu aştıklarını anlatan Hisarcıklıoğlu, "Şu an yine bazı malum çevreler, Türkiye ekonomisini zor duruma düşürmek istiyor. Bunlara karşı içeride safları sık tutmalıyız. Güveni ve istikrarı muhafaza etmeliyiz. İnşallah 24 Haziran'dan sonra da devletimizle yoğun bir şekilde ve yine birlikte çalışacak, sorunları aşacağız." ifadesini kullandı.

- Yerli ve milli üretim vurgusu

ATO Başkanı Gürsel Baran da iş dünyası olarak, en büyük hedeflerinin her alanda güçlü Türkiye için çalışarak istiklali ve istikbali korumak olduğunu belirtti.

Oda olarak, ekonomik ve toplumsal kalkınma için devlet-millet bütünlüğünü her zaman gözettiklerini aktaran Baran, "Yerli ve milli üretimi çok ama çok önemsiyoruz. Üyelerimiz ve paydaşlarımızla oluşturduğumuz katılımcı yönetim anlayışıyla istihdamı, ihracatı, katma değeri artırmak, teknolojiyi geliştirmek için çalışıyoruz. Türkiye'nin, bölgesinde yükselen bir güç olarak, dünya siyasetinde kazandığı etkin rolün farkındayız. Biz de Ankara Ticaret Odası olarak, ekonomik cephede yükselmeyi devam ettirmek için üstümüze düşen her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız." şeklinde konuştu.