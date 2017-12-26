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ATO Ticaret ve Hukuk Haftaları Eğitim Programı

- Ankara Ticaret Odasınca düzenlenen "Ticaret ve Hukuk Haftaları Eğitim Programı" sona erdi

26 Aralık 2017 Salı 13:29
ATO Ticaret ve Hukuk Haftaları Eğitim Programı
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​ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odasınca (ATO) düzenlenen "Ticaret ve Hukuk Haftaları Eğitim Programı" tamamlandı.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ticari hayatta sık karşılaşılan hukuki sorunlarla yeni yasal düzenlemeler hakkında oda üyelerini bilgilendirmek amacıyla düzenlenen 1. Ticaret ve Hukuk Haftaları Eğitim Programı 5 hafta sürdü.

Programda, "Yatırım, Teşvik ve Hibeler", "Fikri ve Sınai Haklar", "Gümrük Hukuku", "Markalaşma ve Marka Tescil Süreçleri", "Bankacılık Hukuku" ile "İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku", "Ticaret Hukuku", "İdare Hukuku" ve "Vergi Hukuku" eğitimleri verildi.

ATO Başkan Yardımcısı Mustafa Deryal, 34 uzmanın eğitim verdiği 737 katılımcıya program sonunda sertifikalarını takdim etti.

Eğitimin önemine dikkati çeken Deryal, üyelerin gelişimi için farklı alanlarda da eğitim faaliyetlerini sürdüreceklerini bildirdi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ise eğitimine katılmak isteyen üyelerin sayısının fazla olduğunu belirterek, gelen talepleri değerlendirerek yeni eğitim programı düzenlemeyi planladıklarını kaydetti.

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