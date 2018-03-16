ATO Başkanı Baran'a KAİSDER'den ödül

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, kadınların ticaret odaları komite ve meclislerinde daha fazla yer alması çağrısı nedeniyle Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği (KAİSDER) tarafından ödüle layık görüldü.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Oda Başkanı Baran, KAİSDER Yönetim Kurulu Başkanı Göknur Atalay ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

KAİSDER, kadınlara ticaret odaları komite ve meclislerinde daha fazla yer almaları çağrısında bulunan Baran'a bu hassasiyetinden dolayı ödül verdi.

Baran, ATO Meclisi'nde sadece bir kadın meclis üyesi bulunduğunu belirterek, "Kadınların işi zor, biliyorum. Bu zorluklara rağmen kadınlar iş hayatına da giriyor ve başarılı çalışmalara imza atıyorlar. İş hayatında var olan kadınların temsil organlarında da olması gerekiyor." ifadesini kullandı.

ATO'nun 157 bini aşkın üyesi ile Türkiye'nin en önemli kurumlarından biri olduğunu vurgulayan Baran, komitelerin sorunlarını bilen, aktif olarak görev yapacak kişilere ihtiyaç duyulduğunu bildirdi. Baran, ATO yönetimi olarak komitelerde yer almak isteyen kadınlara ellerinden gelen desteği vereceklerini de aktardı.







