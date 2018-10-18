ATB'den enflasyonla mücadeleye destek

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz, "Enflasyonla mücadeleyi ne tek başına kamu ne de tek başına özel sektör yapabilir. Sorumluluk ve görev hepimizindir." ifadesini kullandı.

Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, tek haneli enflasyonun spekülatif ataklar neticesinde çift hanelere çıktığını belirtti.

Artan enflasyonun hem alım gücü düşen vatandaşlara hem de girdi maliyetleri yükselen firmalara olumsuz yansıdığını ifade eden Yavuz, bu sıkıntıları aşmak için Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın açıklandığını hatırlattı.

Programı desteklediklerini belirten Yavuz, şunları kaydetti:

"Enflasyonla mücadeleyi ne tek başına kamu ne de tek başına özel sektör yapabilir. Sorumluluk ve görev hepimizindir. Bu mücadeleye toplum bütün olarak katılırsa etkisi de o kadar büyük olur. Türkiye olarak hedefe kilitlenmeliyiz. Gerek firmalarımız gerekse vatandaşlarımız olarak mücadeleye en geniş katılımın olacağına dair inancımız tamdır. Ankara Ticaret Borsası olarak tüm üyelerimizin desteğini ve bu kampanyaya katılımlarını bekliyoruz."