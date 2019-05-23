ASO'dan İVME Finansman Paketi'ne destek

ANKARA (AA) - Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan "İleri, Verimli, Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi"ne ilişkin "Kategorik olarak yeni finansman paketi doğru sektörlere yönlendirilmiş görünmektedir." ifadesini kullandı.

Özdebir, yazılı açıklamasında, İVME Finansman Paketi'ni değerlendirdi.

Paketin yöntem olarak doğru olduğunu ancak uygulamanın önem taşıdığını belirten Özdebir, "Kategorik olarak yeni finansman paketi doğru sektörlere yönlendirilmiş görünmektedir. Cari açığı azaltacak, teknolojik anlamda katma değer yaratabilecek sektörler ekonomimiz açısından kritik öneme haizdir. Bu firmaların bir taraftan işletme sermayesi ihtiyacı varken aynı zamanda yeni yatırım düşünen firmaların yatırım sermayesine de ihtiyacı olmaktadır. Şu aşamada işletme sermayesinin firmalarımız açısından daha elzem olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Özel bankalardan finansman sağlamakta zorlanılan bir dönemde tedbirlerin yerinde olduğunu vurgulayan Özdebir, paketin etkisini belirleyecek unsurların başında finansman imkanının doğru firmalara sunulmasının geldiğini bildirdi.

Özdebir, şunları kaydetti:



"Kamu bankalarının finansal yapılarını güçlendirmeye yönelik alınan tedbirlerden sonra bu bankalar tarafından özel sektör firmalarına yönelik açıklanan bu finansman paketi, iç piyasada likidite dar boğazının aşılmasında da etkili olacaktır. Doğru firmalara can suyu niteliğinde kredi sağlanması, hem söz konusu firmaların ayakta kalmasına yardımcı olacak hem de ekonomi genelinde kaynak kullanımında verimliliği sağlayacaktır. Kaynak etkinliği açısından bu firmalar belirlenirken yeni yatırım yapanlar, ithal ikamesi olanlar, stratejik ürünler, yüksek teknolojili ürünler üretenler mutlaka öncelikli olmalıdır. Yüksek teknolojili üretim kriterleri belirlenirken, ürünün kilogram fiyatı belirleyici bir kriter olarak kullanılabilir."

