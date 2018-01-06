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ASKON 10. Divan Toplantısı

- ASKON Genel Başkanı Cesur: - "ABD'den yönetilen bu yapı (FETÖ), hala dış mihraklarla kol kola olup ülkemiz üzerinden algı operasyonu yapmaya devam ediyor" - "ABD'de görülen 'Zarraf davası' bunun en somut delili. Peki milletine ve devletine sevdalı Anadolu Aslanları, bu pervasızlığa sessiz mi kalacaktı? Asla hayır"

06 Ocak 2018 Cumartesi 13:53
ASKON 10. Divan Toplantısı
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KONYA (AA) - Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, ABD'den yönetilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) dış mihraklarla kol kola olup Türkiye üzerinden algı operasyonu yapmaya devam ettiğini belirterek, "ABD'de görülen 'Zarraf davası' bunun en somut delili. Peki milletine ve devletine sevdalı Anadolu Aslanları, bu pervasızlığa sessiz mi kalacaktı? Asla hayır." dedi.

Cesur, Konya'da bir otelde düzenlenen ASKON 10. Divan Toplantısı'nda dünyayı kendilerine çalışma alanı belirlediklerini söyledi.

Müslümanların insanlığın mutluluğu için zulmü kaldırmayı ve yeryüzünde iyiliği, hak ve adaleti hakim kılmayı hedeflemesi gerektiğine dikkati çeken Cesur, ASKON'un kültür elçiliği görevi yürüttüğünü, gittikleri yerlerde Anadolu insanını ve Türkiye'yi temsil ettiklerini vurguladı.

- "FETÖ yapılanmasının TUSKON çatısı altında neler yaptıklarını gördünüz"

Cesur, bu sorumluluk ve şuurla hareket ettiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Ülkemizi ve milletimizi en güzel şekilde temsil etmek istiyoruz. Malumunuz bir dönem FETÖ yapılanmasının TUSKON çatısı altında neler yaptıklarını gördünüz. Sözde Müslüman Türk iş adamı vasfı ile ülkemizden referanslar alıp dünyanın dört bir yanında cirit atıyorlardı. Amaçları ve gayelerini hepimiz net bir şekilde gördük. Bu zehirli yapı gün geldi, milletinin üzerine tank oldu, uçak oldu, bomba oldu, yağdı. ABD'den yönetilen bu yapı, hala dış mihraklarla kol kola olup ülkemiz üzerinden algı operasyonu yapmaya devam ediyor. ABD'de görülen 'Zarrab davası', bunun en somut delili. Peki milletine ve devletine sevdalı Anadolu Aslanları, bu pervasızlığa sessiz mi kalacaktı? Asla hayır.

Var gücümüzle koşturarak cihana Müslüman bir tüccarın nasıl olması gerektiğini öğretme zamanı gelmiştir artık."

- "Gönüllü birer elçi olmayı ilke edindik"

Cesur, ASKON'un ticari heyeti olarak birçok ülkeyi ziyaret etmeyi, dünyanın açlığa ittiği Afrika ile buluşmayı, Avrupa ve ABD başta olmak üzere birçok ülkede aktif temsilcilik açmayı hedeflediklerini anlattı.

"Elçilikler ile temasları güçlendirmeyi, ülkemizin adeta gönüllü birer elçisi olmayı ilke edindik." diyen Cesur, şunları kaydetti:

"Yine bu bağlamda yakın bir zamanda Moritanya ve Nijerya ticari gezimizi planlıyoruz. Dış temsilcilik sayımızı 25'e çıkarmak için gerekli görüşmelerimizi yürütüyoruz. Ticari misyonları ziyaret ediyor, onları zaman zaman genel merkezimizde ağırlıyoruz. Evet, yükümüz ve sorumluluğumuz ağır fakat bunu taşıyacak azim ve gayrete de sahibiz. Biz yaratılanı severiz, Yaradan'dan ötürü. Dili, dini, rengi ne olursa olsun, hak ve adalet gözeten herkesle dostluk kurmaya hazırız."

Anahtar Kelimeler:
ASKONHasan Ali Cesur
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