Son Dakika
ASELSAN'dan 176,9 milyon avroluk sözleşme
ASELSAN, ASFAT Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ ile Pakistan Milgem Projesi'ne yönelik 176,9 milyon avroluk sözleşme gerçekleştirdi.
Ekonomi 15.11.2019, 09:47
Açıklamada, "ASELSAN ile ASFAT Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ arasında Pakistan Milgem Projesi ile ilgili 14 Kasım 2019'da toplam bedeli 176 milyon 900 bin avroluk bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2022-2023 yıllarında gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.
9°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 15 Kasım 2019
|İmsak
|05:52
|Güneş
|07:17
|Öğle
|12:31
|İkindi
|15:11
|Akşam
|17:35
|Yatsı
|18:55