"Anneme Artık Dur Lazım" tiyatro oyunu İKÜ'de
- İki perdeden oluşan oyun, 12 Aralık'ta Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak
İSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi, "Anneme Artık Dur Lazım" isimli tiyatro oyununu 12 Aralık'ta sanatseverlerle buluşturacak.
Eski bir İstanbul hanımefendisi olan Neveser Hanım'ın (Suna Keskin) kızı (Damla Cercisoğlu) ile yaşadığı sevgi ve çekişme dolu hikayesini konu alan oyun, 1988'de sinemada, drama dalında Pulitzer ödülüne, 1989'da da ekrana uyarlama dalında Akademi ödülüne layık görülen Driving Miss Daisy adlı filmden uyarlandı.
Hakan Altıner, Suna Keskin, Damla Cercisoğlu ve Ecmel İs'in rol aldığı "Anneme Artık Dur Lazım", iki perdeden oluşuyor. Yönetmenliğini Hakan Altıner'in yaptığı oyunun dekor ve kostüm tasarımları Tülin Pural'a, ışık tasarımı Özgür Kaan Pural'a, ses tasarımı Ufuk Serbest'e, afiş ve görsel tasarımı ise Barış Çantay'a ait.
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