ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Anadolu'nun bozkır ve küçük şehrinden bir dünya başkentine dönüşen Ankara'nın, Türkiye'nin başarı hikayesinin özeti olduğunu belirterek, "Bir milletin yeniden doğuşuna şahitlik eden Ankara'nın başkent oluşunun, 95. yıl dönümü kutlu olsun." ifadesini kullandı.



Baran, yaptığı yazılı açıklamada, ATO olarak Ankara'nın ticareti, sanayisi, bilimi, teknolojisi kadar tarihiyle de hak ettiği yeri alması için çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, "Başkent'in milli mücadeledeki rolünün daha etkin anlatılması ve Duatepe'nin de Hacı Bayram gibi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi gibi Ankara'nın turizm noktaları arasına alınması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, başkentin 15 Temmuz'da hainlere karşı göğsünü siper eden vatanseverleriyle, Kurtuluş Savaşı ruhunu bir kez daha sergilediğini vurguladı.

Baran, başkent ilan edilişinin üzerinden bir asır bile geçmeden, modern bir dünya başkentine dönüşen Ankara'nın gelişiminin hızlıca devam ettiğine dikkati çekerek, şunları belirtti:

"Anadolu'nun bozkır ve küçük şehrinden bir dünya başkentine dönüşen Ankara, Türkiye'nin başarı hikayesinin özeti ve bugün ticaretin, bilimin, sanayinin, turizmin, tarımın ve lojistiğin merkezi durumunda. Bir milletin yeniden doğuşuna şahitlik eden Ankara'nın başkent oluşunun, 95. yıl dönümü kutlu olsun. Bu önemli günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadeleden yeni bir cumhuriyet çıkartan tüm kahramanları saygı ve rahmetle anıyorum."