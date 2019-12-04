Amazon.com.tr müşterileri Akbank kartıyla kazanıyor

İSTANBUL (AA) - Akbank kart sahipleri 1-31 Aralık'ta Amazon.com.tr'den yapacakları ilk 750TL ve üzeri alışverişte 75 TL değerinde chip-para kazanıyor.

Amazon.com.tr'den yapılan açıklamaya göre, kampanyadan Axess, Wings, Free, Neo Bireysel kartlar ve sanal kartlar ile bu kartlara bağlı ek kart sahipleri yararlanabiliyor.Kampanyaya katılmak isteyen kart sahibi kullanıcıların ilk harcamadan önce Axess Mobil’den “Hemen Katıl” butonunu tıklaması ya da "AMAZON" yazıp 4566’ya SMS göndermesi gerekiyor.