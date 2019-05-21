Altınyıldız Classics'ten bayram indirimi

İSTANBUL (AA) - Altınyıldız Classics, Ramazan Bayramı'na özel indirim kampanyası düzenleyecek.

Altınyıldız Classics açıklamasına göre, şirket, Ramazan Bayramı'nı büyük bir indirim kampanyası ile karşılıyor.

23 Mayıs-6 Haziran'da gerçekleştirilen tüm alışverişlerde, 2 adet gömlek veya 2 adet tişört 99,99 TL'den ve takım elbiseler 299,99 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Bayrama ve yaza yakışan rengarenk tişörtlerden şıklığın vazgeçilmezi gömlek ve takım elbiselere uzanan geniş seçenekler arasından kendi tarzına uygun seçimi yapanlar, Altınyıldız Classics ile tarzını bayram boyunca hem şehirde hem tatilde yaşatıyor.

Ramazan Bayramı kampanyası, Altınyıldız Classics mağazalarında ve "www.altinyildizclassics.com" adresinde müşterilerini bekliyor.