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Altınyıldız Classics, "Tasarım Merkezi" olarak tescillendi
İSTANBUL (AA) - Erkek giyim sektörünün öncü markalarından Altınyıldız Classics, "Tasarım Merkezi" olarak tescillendi.Şirket açıklamasına göre, Altınyıldız Classics'i bünyesinde barındıran BR Mağazacılık'a,13 kategoride...
Ekonomi 05.12.2019, 11:38
İSTANBUL (AA) - Erkek giyim sektörünün öncü markalarından Altınyıldız Classics, "Tasarım Merkezi" olarak tescillendi.
Belge, BR Mağazacılık Tasarım Merkezi Müdürü Ahmet Korkmaz tarafından teslim alındı.
BR Mağazacılık'tan yapılan açıklamada, "BR Mağazacılık olarak, Ar-Ge ve Tasarım Merkezi belgemizi almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hedefimiz, her geçen gün daha ileri taşıdığımız tasarım anlayışımızla çok daha büyük başarılara imza atmak." ifadeleri kullanıldı.
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