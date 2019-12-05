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Altınyıldız Classics, "Tasarım Merkezi" olarak tescillendi

İSTANBUL (AA) - Erkek giyim sektörünün öncü markalarından Altınyıldız Classics, "Tasarım Merkezi" olarak tescillendi.Şirket açıklamasına göre, Altınyıldız Classics'i bünyesinde barındıran BR Mağazacılık'a,13 kategoride...

Ekonomi 05.12.2019, 11:38
Altınyıldız Classics,
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İSTANBUL (AA) - Erkek giyim sektörünün öncü markalarından Altınyıldız Classics, "Tasarım Merkezi" olarak tescillendi.

Şirket açıklamasına göre, Altınyıldız Classics'i bünyesinde barındıran BR Mağazacılık'a,13 kategoride 39 ödülün dağıtıldığı 7'nci Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri Ödül Töreni'nde tescil belgesi takdim edildi.

Belge, BR Mağazacılık Tasarım Merkezi Müdürü Ahmet Korkmaz tarafından teslim alındı.

BR Mağazacılık'tan yapılan açıklamada, "BR Mağazacılık olarak, Ar-Ge ve Tasarım Merkezi belgemizi almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hedefimiz, her geçen gün daha ileri taşıdığımız tasarım anlayışımızla çok daha büyük başarılara imza atmak." ifadeleri kullanıldı.

#Altınyıldız Classics #Ar-Ge ve Tasarım Merkezi
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