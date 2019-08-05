Aksa Elektrik, Türkiye’nin en büyük 500 şirketi arasında

ANKARA (AA) - Aksa Elektrik, Capital dergisi tarafından açıklanan Türkiye'nin en büyük 500 şirketi listesinde yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamada, derginin düzenlediği en büyük 500 şirket listesi Capital 500'de, Aksa Elektrik'in 266’ıncı, Aksa Fırat Elektrik'in 359’uncu ve Aksa Çoruh Elektrik'in ise 362’inci sırada yer aldığı belirtilerek, finansal yapısı ve yatırımlarıyla enerji sektörünün tecrübeli oyuncuların biri olan şirketin yeni yatırımlarla sürdürülebilir büyümesine devam etmeyi hedeflediği ifade edildi.

Aksa Elektrik'in Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'de toplam 800 binden fazla aboneye kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti verdiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şirketlerin 2018 yılı bilançolarına göre hazırlanan Capital 500 listesinde, sorumlu olduğu lisans bölgeleri kapsamında, görevli elektrik tedarik şirketi sıfatıyla abonelerine hizmet veren Aksa Fırat Elektrik, Türkiye’nin en büyük şirketleri listesinde 359. sırada yer alırken, Trabzon, Rize, Giresun, Gümüşhane ve Artvin’de toplamda 1 milyon 250 binden fazla aboneye hizmet veren Aksa Çoruh Elektrik 362.sırada, Aksa Elektrik ise 266.sıradan giriş yaptı."















