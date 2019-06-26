Aksa'dan elektrik faturalarına taksit fırsatı

ANKARA (AA) - Aksa Fırat Elektrik ve Aksa Çoruh Elektrik faturalarında taksitlendirme fırsatı başlattı.Aksa Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, aboneler anlaşmalı bankaların kredi kartıyla ödemelerini 2-9 ay arasında taksitlendirebilecek.Türkiye’nin...