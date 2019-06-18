Aksa Jeneratör, Afrika'da sektör temsilcileriyle buluştu

ANKARA (AA) - Aksa Jeneratör Üst Yöneticisi Alper Peker, son dönemde Türk şirketlerinin varlığının Afrika’da daha fazla hissedilmeye hissedilmeye başlandığını belirterek, "2017 yılının sonunda Türkiye ile Afrika arasında yapılan ticari hacim 20,6 milyar dolara yükselerek rekor kırdı. Bu ticari hacmin artmasında bizim rolümüz de çok." ifadesini kullandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Güney Afrika’nın Johannesburg şehrinde gerçekleşen African Construction Expo fuarında sektör temsilcileriyle bir araya gelen Peker, Afrika ve Türkiye arasındaki gelişen ticari ilişkiler ve'ün bu ilişkilere katkısı hakkında bilgi verdi.

Afrika kıtasının Aksa için çok önemli olduğunu vurgulayan Peker, "Afrika Strateji Belgesinin hayata geçmesiyle daha büyük önem kazanmaya başladı. Bu belgenin imzalanmasıyla Türk şirketlerinin varlığı Afrika’da iyice hissedilmeye başlandı ve 2017 yılının sonunda Türkiye ile Afrika arasında yapılan ticari hacim 20,6 milyar dolara yükselerek rekor kırdı. Tabi bu ticari hacmin artmasında bizim rolümüz de çok büyük."değerlendirmesinde bulundu.

Peker, Türk jeneratör firması olarak Afrika’daki şirketlerle iş birliklerini uzun yıllardır devam ettirdiklerine işaret ederek, "Bu iş birlikleri hem bize hem de Afrika’daki şirketlere büyük katkı sağlıyor. Güney Afrika’da 2016 yılından beri hizmet veren ofisimizle bölgedeki ticaret hacmimizi gün geçtikçe artırıyoruz. Bölgedeki varlığımızı daha da güçlendirmek için verdiğimiz hizmetlere devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

