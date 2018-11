Akbank'a iki uluslararası ödül

İSTANBUL (AA) - Akbank, İngiltere merkezli Global Finance ve Emea Finance tarafından iki ayrı ödüle layık görülerek, "Ödeme ve Tahsilat" alanında "Orta ve Doğu Avrupa'nın En İyi Bankası" seçildi.

Akbank'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyanın en önemli ekonomi ve finans dergilerinden Emea Finance ve Global Finance'ın, nakit yönetiminde dünyanın en iyilerini seçtiği yarışmalarının birincisi Akbank oldu.

"Ödeme ve Tahsilat" alanında "Orta ve Doğu Avrupa'nın En İyi Bankası" seçilen şirket, iki uluslararası ödüle hak kazandı.

Akbank, Global Finance dergisinin "Orta ve Doğu Avrupa’nın En İyi Ödeme ve Tahsilat Bankası" ödülünü ve EMEA Finance'in, "Hazine Hizmetleri Ödülleri 2018 (Treasury Services Awards 2018)" kapsamında "Orta ve Doğu Avrupa'da En İyi Ödeme Hizmetleri (Best Payment Services in Central and Eastern Europe)" kategorisinde birincilik ödülünü kazandı.

Böylelikle şirket, Emea Finance'den aynı ödülü son dört yıl içinde üçüncü kez kazanmış oldu.





- "İki büyük ödülü kazanmak bizi mutlu ediyor"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Nakit Yönetimi ve Dış Ticaret Bölüm Başkanı Erdoğdu Paker, aynı yıl içinde, iki ayrı kuruluş tarafından düzenlenen iki prestijli ödül organizasyonunda da "Orta ve Doğu Avrupa'nın En İyi Ödeme ve Tahsilat Bankası" seçilmelerinin, bir tesadüf olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Öncelikle, iki ayrı kuruluştan birden, aynı kategoride ve aynı yıl içinde iki büyük ödülü kazanmak bizi mutlu ediyor. Her iki kuruluşun da ödüllerimize ilişkin değerlendirmelerinde vurguladıkları gibi, Türkiye ve dünyanın her yanından müşterilerimizin, bizim için referans olan memnuniyet ve teşekkür mektupları, bu ödülleri kazanmamızda en önemli katkıyı yaptılar. Nakit Yönetimi Bölümü olarak, müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştıracak yenilikleri ürün ve hizmetlerimizle birleştirerek müşterilerimize en iyi bankacılık deneyimini yaşatmayı kendimize misyon edindik.

Kendimizi sürekli geliştirmek için dünyadaki teknolojik gelişmeleri ve trendleri yakından takip ediyoruz. Dünyada platformların yaygınlaşması ile birlikte müşterilerimize farklı platformlardan hizmet verebilmek için işbirlikleri yapıyoruz. Sadece müşterimiz için değil müşterilerimizin değer zincirindeki tüm paydaşlar için finansman çözümleri sunuyor, tam ihtiyaç anında dijital kanallardan kolay finansman sağlayan ürünler geliştiriyoruz."

E-İskonto ve Dijital Ödeme Garantisi gibi ürünlerle hem dijital ortamda tahsilat garantisi hem de erken finansman sağladıklarını aktaran Paker, bu ürünleri farklı platformlara da açarak Akbank müşterisi olmayan paydaşları da hedeflediklerini bildirdi.

Paker, "Böylece hem ticaretin finansmanını dijitalleştiriyoruz hem de piyasaya uygun koşullarla finansman sağlayarak ticari hayatı destekliyoruz. Blockchain, Artificial Intelligence, Chat Bot gibi teknolojilere yatırım yapıyor, müşteri deneyimini iyileştirecek teknolojileri test ediyoruz. Misyonumuzun hem bizlere referans verem müşterilerimiz hem de ödülü bizlere veren Global Finance ve Emea Finance tarafından takdir görmesi bizim bu konudaki çalışmalarımız için daha da çok motive ediyor." ifadelerini kullandı.