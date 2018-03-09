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"Aile Akademisi Finansal Okuryazarlık" projesi

- Proje kapsamında 10 okulda 3 bin 850 çocuğa finansal okuryazarlık eğitimi verildi

09 Mart 2018 Cuma 15:08
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MUĞLA (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB) Aile Akademisi, Bodrum Belediyesi ile imzaladığı protokol kapsamında 10 okulda 3 bin 850 çocuğa finansal okuryazarlık eğitimi verdi.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında gerçekleştirilen eğitimlerle çocuklar finansal terimleri eğlenerek öğrenecek.

"Para kavramı", "paranın tarihçesi", "harçlık yönetimi" "birikim ve tasarruf" gibi temel finansal konu başlıklarının yer aldığı eğitimlerin 2018 sonuna kadar sürmesi planlanıyor. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TEB, bu eğitimlerle çocukların finansal terimleri eğlenerek öğrenmesine, tasarruf ve birikim bilinci yüksek bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamayı hedefliyor. TEB'in yaklaşık yedi yıl önce 'Ekonomi ailede başlar' anlayışıyla hayata geçirdiği TEB Aile Akademisi, banka çalışanlarından oluşan gönüllü eğitmen kadrosuyla yola çıktı. Herkese açık ve ücretsiz eğitimlerle bugüne kadar 250 binden fazla kişiye ulaşıldı. TEB Aile Akademisi kapsamında devam eden iş birlikleri ve yeni projelerle ülke genelinde bireylerin bütçe, tasarruf, birikim, bankacılık ürünlerinin doğru kullanımı hakkında bilgi sahibi olması, böylece aile ve ülke ekonomilerine katkı sağlaması hedefleniyor. Bodrum Belediyesi ile imzalanan protokol kapsamında 10 okulda 3 bin 850 çocuğa finansal okuryazarlık eğitimi verildi."

Açıklamada, eğitim serisine tarım üreticilerini de katarak toplumun bu konudaki farkındalık seviyesini artırmanın hedeflendiği, 2019 sonuna kadar 20 milyon bireye eğitim vererek Türkiye nüfusunun yüzde 25'ine ulaşmanın amaçlandığı kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
Aile Akademisi Finansal OkuryazarlıkBodrumMuğlaProje
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